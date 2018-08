Deißlingen Vogelscheuche ähnelt einem Narrenrat

Deißlingen (shr). Viele Kinder nahmen auch dieses Jahr wieder beim Ferienprogramm des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) teil. Über 30 Kinder hatten Interesse am Bauen einer Vogelscheuchen. Doch leider, so Organisatorin Martha Wein, hatten am Mittwochnachmittag nur 15 Teilnehmer die Chance dazu.