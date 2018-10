Deißlingen Völker: Abbau beinträchtigt Anwohner nicht

Zusätzliche Kompensationsmaßnahmen für unwiederbringlichen Nutzlandverlust und Veränderung einiger Biotopstrukturen können in unmittelbarem Umland durch Biotopaufbesserung bestehender Strukturen erreicht werden und bedürfen keines weiteren Landverbrauchs, gab Reinhard Völker bekannt. Auf die Frage von Bernd Krause, was nach dem Abbau in Lauffen passiere, nannte Werksleiter Mark Aretz, dass der Standort Lauffen gesichert sei. Das Unternehmen sei auf Suche nach weiteren Abbaugebieten. In naher Zukunft gebe es Probebohrungen in Niedereschach und Zimmern.