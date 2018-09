Deißlingen Viel Information – viele nette Treffs

Deißlingen (shr). Da dürfte wieder für jeden einiges dabei sein. Los geht es bereits am 19. September. Nach der Sommerpause gibt es eine Fahrt zum Feldberg. Dort wird die beeindruckende Ausstellung im Haus der Natur besucht mit einer Führung im Naturschutzzentrum für die Deißlinger und Lauffener Senioren. Zuvor gibt es um 14 Uhr eine Kaffeeeinkehr.

Los geht’s um 12.30 Uhr an der Krone in Lauffen, danach ist Einstieg am Gemeindetreff, um 12.40 Uhr am Katholischen Gemeindezentrum in Deißlingen und zum Schluss am Hohenzoller. Um 18 Uhr ist man zur Schlusseinkehr in Klengen im Gasthof Sternen angemeldet. Um 20.30 Uhr will man dann wieder zu Hause eintreffen. Der Fahrpreis mit Eintritt und Führung beläuft sich auf 19 Euro. Anmeldungen nehmen die Pfarrämter, Telefon 93090 und 2257 sowie 483 entgegen.

Im Oktober geht es zur Besichtigung des Erntedankteppichs sowie eine kleine Führung in der Kirche Sankt Martinus nach Hirrlingen. Am 15. November werden Quellen, Brunnen und Wasserversorgung auf der Gemarkung Lauffen Themen eines Vortrags von Siegfried Bucher im Gemeindetreff Sankt Georg in Lauffen sein. Der 13. Dezember ist für einen Adventsnachmittag im Katholischen Gemeindezentrum reserviert. Aktuelles aus der Gemeinde serviert Bürgermeister Ralf Ulbrich dann am 17. Januar 2019 im Evangelischen Gemeindezentrum. Die Seniorenfasnet findet am 24. Februar im Katholischen Gemeindezentrum statt. "Vom Jakobuspilger zum Heilig-Kreuz-Pilger – von Rottweil nach Santiago de Compostela" heißt eine eindrucksvolle Präsentation in Wort und Bild von Beate und Pius Lörcher am 14. März im katholischen Gemeindezentrum. Über gutes und gesundes Essen referiert am 11. April Barbara Wilhelm von der AOK im evangelischen Gemeindehaus. Am 15. Mai wird zu einer Maiandacht in die Wallfahrtskirche Maria im Sand in Herbolzheim eingeladen. An den Bodensee mit Panorama-Schifffahrt zieht es die Senioren am 12. Juni. Das Sommerfest am 17. Juli rundet das neue Programm ab.