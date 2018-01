Deißlingen Viel in erneuerbare Energien investiert

Deißlingen. Fünf Photovoltaikanlagen hat die "BED" bereits in Betrieb genommen. Alle befinden sich auf öffentlichen Gebäuden wie dem Bauhof, dem Schlachthaus, der Aubert-Schule, dem Fritz-Kiehn-Kindergarten. Die größte befindet sich auf dem Dach der Volksbank-Sporthalle.

Zum Jahresende 2017 konnte das 300. Mitglied in der Genossenschaft begrüßt werden. Es ist der sechsjährige Nico Prim. Auch Kinder, Jugendliche oder Vereine können nämlich gerne Anteile an der BED erwerben. Der Kauf von Anteilen wird nicht selten auch als Geschenkidee verwirklicht.

S tolz zeigten sich die Vorstandsmitglieder Georg Röhrle, Fabio Tedesco und Ingo Schmeh zum Jahresende 2017 wegen der Tatsache, dass die Genossenschaft seit geraumer Zeit schuldenfrei ist. In den vergangenen fünf Jahren habe man über eine halbe Million Euro in erneuerbare Energien investiert. Das gezeichnete Kapital, erzählt die Führungscrew, sei zwischenzeitlich auf 380 000 Euro angewachsen. Investoren können maximal zehn Anteile á 200 Euro erwerben. Dies sei so beschlossen worden, um allen Bürgern die Chance zu geben, mitzumachen. Durchschnittlich habe jedes Mitglied der BED sechs Anteile in seinem Portfolio.