Deißlingen Verletzter nach Unfall auf B 27 verschwunden

Da der 52-jährige Mann nach dem Unfall zu Fuß davonlief, suchten Rettungskräfte und Polizei nach dem Verletzten. Hinweise im Auto deuteten darauf hin, dass der Mann Blut verloren hatte. Insgesamt mehr als 70 Suchkräfte und zehn Spürhunde waren in die Suche miteingebunden.

Der Mann kam etwa zwei Stunden später an die Unfallstelle zurück. Da er kein Handy zur Hand hatte und kein anderer Autofahrer an der Unfallstelle anhielt, war der Mann nach Hause gelaufen, um Hilfe zu holen. Er erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde anschließend in einem Klinikum untersucht. An seinem VW und der Leitplanke entstand ein Schaden von insgesamt etwa 2700 Euro.

Bei dem Unfall war ein Auto wegen Aquaplaning gegen die Leitplanke gefahren.