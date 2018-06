Deißlingen Verkehr lässt Ortschaftsrat in vielerlei Hinsicht grübeln

So soll im Bereich der Brückstraße ein Schild "Achtung Fußgänger" und in der Neckarstraße ein Schild "Tempo 30" angebracht werden mit dem Zusatz "Wochenmarkt von 15 bis 19 Uhr". Aus praktikablen Gründen (Wer klappt auf und zu?) wurde von Klappschildern abgesehen. Stationäre Schilder mit der Aufschrift "Donnerstags Wochenmarkt von 15 bis 19 Uhr" sollen deshalb her, auch auf die Gefahr hin, dass bei einer Verschiebung des Marktgeschehens die Verkehrsberuhigung nicht gilt.

Absage an Verkehrsspiegel und Wartelinien

Ein Verkehrsspiegel am Kreuzungsbereich Oberer Weg – Neckarstraße wurde abgelehnt. Für eine Genehmigung müssten Parkplätze geopfert werden, was aber nicht gewollt sein könne. Laut Straßenverkehrsordnung ist gute Sicht erst durch anderweitige Maßnahmen zu gewährleisten, bevor ein Verkehrsspiegel genehmigt wird. Auch die Wartelinien im Kreuzungsbereich Vor Lau – Im Zimmermännle wurde mit der Erkenntnis abgelehnt, dass für eine Genehmigung zusätzlich Verkehrszeichen vorhanden sein müssten.