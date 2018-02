Deißlingen Vergesslichkeit wird mit Narrenstückle bestraft

Eröffnet wurde das Programm mit dem Einzug der Narrenräte und einer stattlichen Zahl von Hästrägern unter den Klängen des Lauffener Narrenmarsches. Gunda Grimm, Gerda Bucher, Inge Hess-Niedermaier und Maria Wiehl zeigten in ihrer urigen und witzigen Art und Weise einen Kaffeeklatsch-Sketch und hatten dabei die Lacher auf ihrer Seite. Viel Neues hatten die beiden Marktbesucher des Lauffener Wochenmarktes Regina Blust und Silvia Fleischer zu berichten. Auf dem Lauffener Wochenmarkt kann man vieles einkaufen, und man erfahre dabei auch einiges Neues, so die beiden Marktbesucher. Doch mit dem Parken sei es so ein Problem. Oft müsse man mehrmals im Kreis herumfahren oder gar bei der Kirche halten bis man einen Parkplatz findet.

Auch wussten sie zu berichten, dass der Wirtschaftsleiter der Narrenzunft, Martin Fleischer, bei einem Deißlinger Bäcker Brot und Wecken für eine Veranstaltung orderte. Auf die Nachfrage bei welchem, wusste er nur noch "bei einem mit K". In Deißlingen allerdings gibt es nur noch die Bäckerei Kopp oder Knaus, und prompt waren dann die Abholer bei der falschen Bäckerei gelandet und schauten dann blöd aus der Wäsche, als sie die bestellte Ware nicht erhielten. Mit Humor und Charme berichtete Lotte Vosseler als Obdachlose aus ihrem bewegten Leben und löste dabei richtige Lachsalven aus. Manfred Heck rundete den unterhaltsamen Nachmittag mit Akkordeonmusik ab.