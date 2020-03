Deißlingen "Ungarische Familie" versucht es immer wieder

Wenn Altmaterialien zur Entsorgung anstehen, so sollten diese Gegenstände zur ordentlichen und kostenlosen Sperrmüllsammlung angemeldet werden. Die Gemeindeverwaltung befürchtet, dass bei der Sammlung für die "ungarische Familie" nur das mitgenommen wird, was gebraucht wird, der Rest bleibt an Ort und Stelle liegen oder landet dann irgendwo als wilder Müll im Wald oder auf Wanderparkplätzen und muss wiederum auf Kosten der Allgemeinheit für teures Geld entsorgt werden.