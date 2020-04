Deißlingen Unfall: Traktor-Schaufel rammt Auto

Laut ersten Informationen fuhr ein Traktorfahrer in eine Kreuzung und wollte rechts in Richtung Schwenningen abbiegen. Ihm kam eine Autofahrerin in ihrem Kleinwagen aus Schwenningen in Richtung Deißlingen entgegen. Die vorne an dem Traktor angebrachte Schaufel ragte in die Fahrbahn und rammte das Auto kurz vor der Fahrertür.