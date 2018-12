Deißlingen Und es ward Licht: Mehr als 50 Figuren erfreuen Gäste in St. Georg

Bereits 1962 erwarb der damalige Ortspfarrer Georg Keim die Krippe samt Stall, der heiligen Familie und einigen Figuren. Nach und nach wurde die Krippe erweitert.

In der linken Seitenkapelle

Am Anfang stand die Krippe in der Weihnachtszeit in der rechten Seitenkapelle, dann im Bereich des Mittelgangs. Seit der Renovierung des Gotteshauses im Jahre 2003 hat die Krippe in der Zeit von Weihnachten bis Maria Lichtmess in der linken Seitenkapelle ihren Platz gefunden.