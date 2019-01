Deißlingen Turnier lockt diesmal wenig Kartenspieler

Obwohl Binokel bislang immer viele Spieler lockte, blieb am Samstagmittag in der Volksbank Sporthalle der große Andrang aus. Lediglich 30 Zocker wollten mitspielen. Vielleicht, so lauten die Vermutungen seitens der Verantwortlichen, sei das schöne Wetter schuld oder es lag daran, dass das Turnier heuer später angesetzt war. Normalerweise findet das Turnier immer am Samstag nach "Drei-König" statt. Dieses Jahr war es eine Woche später. Wer sich den Termin fürs kommende Jahr bereits vormerken möchte: 2020 findet das Turnier am 11. Januar statt.

Gespielt wurden drei Runden. Die besten Karten erhielt Josef Ganter. Er hatte am Ende 7749 Punkte. Mit 7638 Punkten belegte Lokalmatador Armin Tränkle den zweiten Platz. Beste Dame des Turniers war Christine Springwald. Sie belegte mit 7098 Punkten den dritten Platz.