Deißlingen Trotz Verbot: Essensreste landen in Wildgehegen

Bußgelder bei Verstößen

"Im Jagdgesetz wird dies als Hege bezeichnet. Hier wird auch geregelt, dass Wild nur in Notzeiten gefüttert werden darf", führt Zihsler aus. Diese Notzeiten würden vom Landratsamt ausgerufen. In normalen Wintern komme Wild in der Regel immer – wenn manchmal auch mit Mühe – an seine Nahrung, hebt Zihsler hervor.

Schilder, die auf das Verbot der Fütterung von Tieren hinweisen, gebe es laut Zihsler nur in der Nähe von Wildgehegen. "Deren Betreiber haben oft damit Schwierigkeiten, und sie sollten genau wissen, was ihre Tiere zu fressen bekommen", erklärt er.

Sonst hoffen Jäger, Förster und Waldbesitzer auf Einsicht und vernünftigeres Handeln der Spaziergänger. "Den Wald möchten wir allgemein nicht zum Schilderwald machen, deshalb gibt es dort keine entsprechenden Hinweise", macht Zihsler deutlich.

Wer trotz Verbot wild lebende Tiere füttert, begeht eine Ordnungswidrigkeit: In diesem Fall drohen Anzeigen und Bußgelder. "Es werden keine speziellen Kontrollen durchgeführt; so kann nur Kommissar Zufall helfen", meint Zihsler. Er fügt aber hinzu: "Wenn wir Hinweise bekommen, wird denen natürlich möglichst nachgegangen."

Wege nicht verlassen

Der Revierleiter greift noch einen anderen Aspekt auf: Vor allem im Winter und bei Schneelage sei es wichtig, dass das Wild nicht beunruhigt werde und somit bei seiner Flucht nicht unnötig Energie vergeude. "Wir und unsere Hunde sollten also besonders in dieser Zeit möglichst die Wege nicht verlassen", erklärt Zihsler. Tierliebe – sie kann man also doch anders zeigen, nicht mit dem unerlaubten Füttern, sondern mit dem Bemühen, den Tieren im Wald ihre Ruhe zu lassen.