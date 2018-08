Deißlingen Transporter schlittert in Kreisverkehr

Deißlingen. In einem Kreisverkehr nahe Deißlingen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr durch eine Leitplanke und kam nach einer kurzen Fahrt durchs Grün sowie einer Kollision mit einem Schild wieder auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die Polizei nennt als Unfallursache, dass der Mann zu schnell in den Kreisverkehr eingefahren sei. Vor Ort hieß es am Samstag zunächst, er sei leicht verletzt. Die Pressestelle der Polizei teilte am Sonntag dann mit, der Mann gelte nun als schwer verletzt.

Eingeklemmt im Wagen