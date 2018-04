Deißlingen Sturm und Borkenkäfer plagen den Wald

Gerade erst ist die Sturmholzaufgabe weitgehend erledigt, da fängt der Borkenkäfer an, zu rumoren. Der Deißlinger Forstrevierleiter Thomas Zihsler und seine Waldarbeiter stehen Gewehr bei Fuß. Der Ansturm der Schädlinge auf die im Wald aufgestellten Käferfallen wird der Indikator für Fällaktionen sein. Schnelles Handeln ist bei zu hoher Treffer-Frequenz unabdingbar. Hat sich der Käfer in Baumbeständen erst einmal nachhaltig festgesetzt, kann seiner Vermehrungswut nur noch schwer Einhalt geboten werden.

Trocken gefällt es dem Käfer am besten

Im Moment noch sei man auf Beobachtungsposten, sagt Zihsler auf Nachfrage. Heißt erst einmal auch: Man hofft, dass der Wettergott in den nächsten Monaten die Käferpopulation in überschaubarem Rahmen hält. Dazu muss immer wieder ordentlich Feuchtigkeit in die Natur. Furztrocken gefällt es dem Borkenkäfer nämlich am besten. Immer wieder mal ein kleines Gewitter, auch mal ein etwas längerer Landregen würden dem umtriebigen Gesellen das Leben schwerer machen.