Deißlingen Steaks und Trucks

Schwarzpulver, das sind Digge Zepf als Bandleader (Gitarre, Pedal Steel, Gesang), Günter Helfrich (Leadgesang, Harp, Akkordeon, Gitarre), Ralf Mundo Munding (Bass), Frank Würthner (Schlagzeug) und seit 2016 Rolf Schweizer (Leadgesang, Gitarre) und Isabell Stiez (Leadgesang). Die Band gibt es seit 2004. Sie sind als Coverband bei Festivals, Open Airs und Konzerten weit über Deißlingen mit ihrem bodenständigen, handgemachten Sound bekannt. Das Repertoire reicht von Alan Jackson und Jonny Cash über Don Gibson und den Texas Tornados bis zu Dwight Yoakum und Songs von CCR oder Lynyrd Skynyrd. Den größten Erfolg erreichte die Band 2006 mit dem zweiten Platz beim Countrymusik Award in Pullman City. Außerdem gibt Uwe Jekel mit seiner Gitarre sein Debüt als Solist. Man darf also gespannt sein.

Die Caverhill Guardians, Drums and Pipes, sind bereits mehrfach beim Country-Open-Air aufgetreten. Die international bekannte Dudelsack-Band vom Hardt wird wieder für einen Auftritt in stilechter Kleidung mit spitzenmäßiger Musik sorgen.

Und es gibt noch mehr: Vom Smoker locken klassische Steaks, Gent’s Fotobox gibt den Besuchern die Möglichkeit, schräge Fotos zu machen, und die Veranstalter haben sich wieder bemüht Brummis mit toller Airbrush- Bemalung zu bekommen. Gegen 22 Uhr werden die Trucks zeigen, was an Lichtern in ihnen steckt. Der Reinerlös geht an die Kinderkrebsklinik Katharinenhöhe in Schönwald.