Deißlingen Sprachförderung intensiver

"Die Gemeinde Deißlingen betreibt seit dem Jahr 2008 Sprachförderung an ihren Kindergärten. Ab Oktober 2015 wurde aufgrund des großen Bedarfs am Fronhof Kindergarten eine zweite Sprachfördergruppe eingerichtet, die ebenfalls von der Erzieherin Doris Dufner betreut wird. Die Leiterin des Fronhof-Kindergartens beantragt nun für das neue Kindergartenjahr ebenfalls die Fortführung der zweiten Sprachfördergruppe.

Förderung bezieht sich auf immer mehr

Die Einschulungsuntersuchungen des Gesundheitsamtes haben ergeben, dass sieben Kinder eine Sprachförderung brauchen. Des Weiteren sind sechs Kinder mit wenig Deutschkenntnissen vorhanden, und auch bei zwei bis drei Kindern, die zur Einschulungsuntersuchung anstehen, ist nach Ansicht des pädagogischen Personals Bedarf für gezielte Förderungen vorhanden. 15 bis 16 Kinder sind jedoch bei weitem zu viel für eine gezielte Förderung in einer Gruppe", so berichtet Frank Lewedey von der Gemeindeverwaltung in einer Gemeinderatsvorlage. Der Personalaufwand liege bei etwa 4500 Euro je Gruppe, der Zuschuss des Landes habe zuletzt bei 2200 Euro gelegen.