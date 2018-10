Deißlingen Sport und Spaß in der Halle und im Wasser

Deißlingen (shr). Dieses Mal war auch Platz für alle vorhanden, denn den Kindern standen neben der Volksbank- Sporthalle auch die Turnhalle der Aubertschule sowie das Lehrschwimmbecken zur Verfügung. Doch mit 145 Kindern ist man an die Grenze des Machbaren gestoßen, so Organisatorin Steffi Hess. Zum ersten Mal mussten Kinder abgewiesen werden, was diese natürlich traurig machte.

In diesem Jahr waren 45 Helfer im Einsatz, aufgeteilt in zwölf Gruppen. An den zwei Tagen standen wieder viele Aktionen und Sportarten auf dem Programm. In den Anfangsjahren waren es gerade mal 40 Teilnehmer gewesen. Doch in der Zwischenzeit hat sich der Event zu einer festen Größe in der Gemeinde gemausert. Spiel, Sport und Spaß stehen von jeher im Vordergrund und sind eine willkommene Abwechslung während der Herbstferien.

Giuseppe Tedesco war mit 75 Jahren der älteste Übungsleiter. Die Sporthalle verwandelte sich in ein großes Spielfeld, ausgestattet mit unzähligen Attraktionen. Neben diversen Turngeräten, wie Trampolin, Schwebebalken und Barren, durften unter anderem die Disziplinen Tanzen, Fußball und Tischtennis nicht fehlen. Der Grundgedanke ist, den Kindern in den Ferien ein attraktives Bewegungsangebot zu unterbreiten, so Organisationschef Bernd Allgaier. Und das habe erstaunliche Synergieeffekte ausgelöst.