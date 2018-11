Deißlingen Sozialdemokraten blicken auf 100 Jahre zurück

Nach den Wirren des ersten Weltkrieges beschlossen Bürger von Lauffen am 1. Dezember 1918 im Gasthaus zur Krone einen sozialdemokratischen Verein zu gründen. Am 8. Dezember 1918 kommt es im Gasthaus zum Kreuz zur Gründung des SPD Ortsvereins. Den Vorstand bildeten Weibert Schreiber, Vorsitzender, Franz Keller Junior, Kassier, Lorenz Gall, Unterkassier, und Alfred Baumann, Schriftführer.

Bereits in der Anfangszeit war der Lauffener SPD Ortsverein sehr aktiv. Am 1. Mai 1919 fand in Lauffen ein Maiumzug mit 300 Teilnehmern statt. Der spätere SPD Vorsitzende Kurt Schumacher sprach auf einer Veranstaltung des SPD Ortsvereins am 1. Dezember 1924 im Gasthaus Krone. Auf seinen Reisen in der Region macht er immer wieder Rast beim Lauffener SPD-Ortsvorsitzenden Rudolf Digeser. Am 17. April 1932 gab es in Lauffen die vorerst letzte öffentliche Sitzung des SPD-Ortsvereins. Während der Nazi Diktatur ist demokratische Arbeit undenkbar.

Am 4. Mai 1946 treffen sich im Gasthaus zum Bahnhof Lauffener Genossen zum ersten Mal nach dem zweiten Weltkrieg. Am 6. Dezember 1946 wird bei der Wiedergründung Rudolf Digeser zum Vorsitzenden gewählt.