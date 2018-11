Deißlingen Sonderschichten fürs Konzert

Die einhellige Meinung der Kapelle: ein super organisiertes Event. Gleich mehrere Musiklehrer und Dirigenten waren für die Registerproben nach Deißlingen gekommen. Zum Schluss übte dann noch das Gesamtorchester.

Die Proben wurden am 27. und 28. Oktober durchgeführt. An beiden Tagen ging es morgens um 9 Uhr los. In den Pausen wurde den Musikern ein Mittagessen serviert und am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen.

Für das Weihnachtskonzert hat Robin Nikol wieder wunderschöne Titel zusammengesucht. Doch davon soll noch nichts verraten werden. Nur eins: Ein Titel von Otto Sauter wird auf dem Programm stehen. In der Festhalle in Deißlingen werden dann die 60 Musiker wieder ein musikalisches Feuerwerk abbrennen. Auch die Jugendkapelle Deißlingen wird wieder ihr Bestes geben. Zu Gast ist in diesem Jahr die Musikkapelle Lyra aus Herrenzimmern. Das Konzert findet am Samstag, 15. Dezember, ab 20 Uhr in der Festhalle Deißlingen statt.