Deißlingen Schule besser kennenlernen

Deißlingen. Am Mittwoch, 24. Januar, 18 Uhr, laden das Kollegium und die Schulleitung der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar alle interessierten Schüler der 4. Grundschulklassen sowie die Eltern zu einem Informationsabend ein. In der Schulsporthalle Deißlingen und dem Foyer der Gemeinschaftsschule, Rottweiler Str. 14, wird es neben Informationen rund um die Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar auch naturwissenschaftliche Angebote für Schüler und einen Schulrundgang geben. Auch wie in der Gemeinschaftsschule gelernt wird, Lernbüros, Selbstlernzeit, Lernthemen und Leistungsrückmeldung, soll thematisiert werden. Eltern können mit Lehrern ins Gespräch kommen.