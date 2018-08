Deißlingen Schönes Zusammensein hilft der Vogelwelt

Eberhard Sinner von den Brückenbauern erläuterte den Kindern mit Blick auf den Star, den Vogel des Jahres 2018, die Wichtigkeit von Nistkästen. Da die natürlichen Nistmöglichkeiten immer seltener würden, brauche die Vogelwelt für den Arterhalt gute Unterstützung. Die gefertigten Nistkästen mit einem Einflugloch von 45 Millimetern Durchmesser sollen in etwa vier Metern Höhe in Richtung Osten aufgehängt werden. Kleiber und Trauerschnäpper seien ebenfalls gerne in Starenkästen zuhause, und im Winter seien sie vielfach auch Unterschlupf für andere Vögel und kleine Säugetiere. Sinner erklärte auch, dass die Nistkästen jedes Frühjahr von alten Hinterlassenschaften befreit werden sollten.

Siegfried Rummel von den Brückenbauern hatte die Seitenteile der Nistkästen vorbereitet. Mit Feuereifer machte sich die Kinderschar dann mit Schleifpapier und Schleifklotz an deren Bearbeitung. Zusammen mit Eberhard Sinner, Werner Truckses, Wilfried Matusza, Siegfried Rummel, Gunther Mayer, Vera Seibt, Magda Krause, Siegfried Hertkorn und Helmut Weißhaar vom Brückenbauer-Team wurde dann kräftig geschraubt, sodass bald gut gelungene Nistkästen bestaunt werden konnten. Nach einem Würstchen-Imbiss ging es dann auf den Weg, um die neuen Vogel-Unterkünfte möglichst geschickt für die gefiederten Freunde in der Landschaft unterzubringen.