Deißlingen Schneeräumen: In Deißlingen tickt Uhr länger

Deißlingen (wis). Dass man sich in manchen Dingen durch weitere Annäherung noch verbessern kann, ist aber ebenfalls eine ernstzunehmende Tatsache.

22 Uhr: Deißlingen damit iallein auf weiter Flur

Beim Thema Räum- und Streupflicht zum Beispiel könnten die Deißlinger das Lauffener Modell übernehmen und sich so etwas mehr Freiraum von Bürgerpflichten beschaffen. Während nämlich in Deißlingen der zeitliche Räum- und Streupflichtkorridor von 7 bis 22 Uhr reicht, können die Lauffen den "Schipper" bereits um 20.30 Uhr in die Ecke stellen. Das beruhe auf Regelungen, in denen das einst zu Rottweil gehörende Lauffen noch die Vorschriften in der ehemals Freien Reichsstadt Rottweil zu beherzigen hatte, ließ Torsten Stumpf in der jüngsten Bürgerfrageviertelstunde des Gemeinderats wissen. Der Ball wurde am Ratstisch schnell aufgenommen. Bürgermeister Ralf Ulbrich sicherte schmunzelnd zu, im Sinne eines gedrosselten Deißlinger Kräfteverbrauchs in Sachen Schnee rasch eine Änderung der entsprechenden Ortssatzung in die Wege zu leiten.