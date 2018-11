Deißlingen Sänger fiebern gemeinsamem Jahreskonzert entgegen

In der Probe am Donnerstagabend konnte man deutlich erkennen, dass den Sängerinnen und Sängern sogar die Stimmprobe gefiel. Es machte allen Spaß. Unter dem Motto "Jetzt naht die wunderbare Zeit" steht das Jahreskonzert am 2. Dezember. Die Chöre des Liederkranz Deißlingen werden mit weltlichen und adventlichen Perlen der Chormusik ihr Publikum begeistern und auf diese "wunderbare Zeit" einstimmen, versprechen die Verantwortlichen. Aber auch, um dem alljährlichen Weihnachtsstress ein wenig vorzubeugen.

Von Wolfgang Amadeus Mozart bis Jay Althouse, vom "kleinen grünen Kaktus" (Comedian Harmonists) bis zum Gospel "Glorious Kingdom" reicht das Repertoire. Mit diesem abwechslungsreichen Programm will die Chorgemeinschaft Deißlingen und das Jazz-Pop-Ensemble "Vox Tuselinga" wieder ihr Publikum begeistern.

Ein weiteres Highlight wird der Auftritt des Gastchors "Sängerkranz Rotenzimmern" unter der Leitung von Siegbert Supper sein. Konzertbeginn in der Mehrzweckhalle Deißlingen ist um 17 Uhr. Saalöffnung um 16 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt kostet sieben Euro.