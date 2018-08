Deißlingen Radweg lässt Bürger schimpfen

Deißlingen. Zum Radwegausbau in Deißlingen und Lauffen mit in ihren Augen schlechten Neuerungen fühlen sich fünf Bürger der Gemeinde vor vollendete Tatsachen gestellt. "Wo sollen wir und unsere Besucher jetzt unsere Fahrzeuge abstellen? Dies war eine Entscheidung gegen die Bürger der Gemeinde! Unverständlich ist auch, dass sich ein Bürgermeister gegen die eigenen Einwohner wendet und Radtouristen eine schnelle Durchfahrt durch die Gemeinde auf Kosten der Bürger gönnt. Ein Ausbau, der völlig unnötig war und eine reine Steuerverschwendung darstellt. Und das alles für einige Radfahrer täglich, die wir gezählt haben. Der bisherige Radweg war nicht nur sicher für die Radfahrer, sondern führte auch über eine interessante Strecke. Die jetzige Strecke ist mit unsinnigen Markierungen versehen, die Radfahrer unnötigen Gefahren aussetzen", heißt es in einem Schreiben an Landrat Wolf-Rüdiger Michel.