Deißlingen Programm lässt keine Wünsche offen

Der erste Schnee fällt

Nach einer kurzen Pause war wieder die Chorgemeinschaft an der Reihe. Jetzt wurde es weihnachtlich mit "Jetzt naht die wundervolle Zeit", "Leise fällt der erste Schnee" und "Weihnachtsfriede". Höhepunkt war "Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit", hierbei brillierte Joachim Walter mit einem wundervollen Solo. Auch der Sängerkranz Rotenzimmern, jetzt mit dem Dirigent Siegbert Supper, stimmte die Gäste auf die Weihnachtszeit ein. Mit den Liedern von Lorenz Maierhofer "Die stillste Zeit" und "Advent ist ein Leuchten", Günther Brauweilerts "Weihnachten Zuhaus" und Manfred Bühler "Licht in der Nacht" hatte der Gastchor eine wunderschöne Liedauswahl getroffen.

"Vox Tuselinga" brachte mit "Our Gift For You" gleich ein Geschenk für die Konzertbesucher mit nämlich Liebe, Freude und Frieden. Es folgten das Spiritual "Glorious Kingdom", "Have you heard" sowie "Slow Dancing in the Snow". Nach dem letzten verklungenen Akkord der "Vox"-Sänger wurde es voll auf der Bühne: Die Chorgemeinschaft und "Vox" sangen zusammen "Alle Menschen dieser Welt" von Hubert Deuringer. Zum Schluss intonierten alle drei Chöre unter der Leitung von Sebastian Walser "Tochter Zion" von Händel. Und es ist noch ein musikalisches Trio zu erwähnen, das die Deißlinger Chöre begleitete. Am Klavier Thomas Duttenhöfer, der bei Gershwins "Somebody loves me" voll aufblühte und mit großem Können ein Jazz-Solo spielte – phantastisch, meinte auch das Publikum. Den Bass spielte Oriki Zylberstein, am Schlagzeug saß Alexander Zweifel, alle drei Studienkollegen von Chorleiter Sebastian Walser.

Mit Beifall geizte das Publikum bei dem Konzert nicht, wobei der Chorabend mehr Besucher verdient gehabt hätte, denn es war ein Programm mit vielen Höhepunkten.