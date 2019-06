Deißlingen Slam-Speaker Patrick Schmeh ausgezeichnet

Als er eines Morgens wieder zum Briefkasten geht, ist dort etwas drin, das sein Leben verändern sollte. Die Mutter der verstorbenen Patientin schreibt, dankt ihm für seinen Mut und erzählt, was ihre Tochter für Träume hatte, etwa den, eines Tages eine Familie zu gründen.

Die junge Frau, die Schmehs Stammzellen bekommen sollte, wurde nur 25 Jahre alt. Was er daraus gelernt habe? "Lebe deine Träume jetzt", meint Patrick Schmeh. Das Publikum ist ergriffen, es gibt sogar Standing Ovations. "Das passiert selten, hat man mir gesagt", so Schmeh.

Der ausgebildete Elektroinstallateur und studierte Wirtschaftsingenieur aus Deißlingen war lange bei einem namhaften Unternehmen in der Automobilbranche tätig, ehe er sich vor gut einem Jahr als Berater und Coach selbstständig machte.

Mit den Eckpfeilern "Know-What", "Know-How" und "Know-Why" schule er vor allem Führungskräfte. "Wer ein großes Ego hat, kann nicht weiterkommen", meint Patrick Schmeh. Ihm gehe es darum, den Leuten zu zeigen, wie sie ihre eigenen Interessen zurückstellen, um sich erst einmal zu fragen: Wie führe ich? "Das bedeutet erst einmal viel Arbeit bei einem selbst. Wenn man viel Aufmerksamkeit braucht, hat das oft viel mit der Kindheit und Glaubenssätzen zu tun", erklärt der Speaker.

Der Schlüssel liege darin, anderen zu helfen und sich damit auch selbst besser zu fühlen. "Das fängt dabei an, Mitarbeitern einmal ›Danke‹ zu sagen." Der zweite Schritt sei die Prozessoptimierung durch die Konzentration auf das Wesentliche. Das helfe auch einem selbst weiter.

Für Patrick Schmeh ist der nächste Schritt nun ein Speaker Slam in New York. Zudem möchte er seine Fertigkeiten als Sprecher verbessern, etwa an einer Schauspielschule. "Dort lernt man, schneller in die Emotionen hineinzugehen", erklärt er. Generell gelte für Redner, egal zu welchem Thema, immer ein Grundsatz: "Ich strahle das aus, was ich fühle".

