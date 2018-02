Deißlingen Paradiesvögel auf dem "Häschdreck"

Deißlingen. Es wurde ein viereinhalbstündiges Programm geboten. Grandios, um es mit einem Wort auszudrücken. Vor allem war es für die närrischen Gäste in der ausverkauften Mehrzweckhalle sehr kurzweilig. Wenngleich die Protagonisten auf der Bühne mit der Mikrophonanlage zu kämpfen hatten.

Doch diese Anlaufschwierigkeiten in der neuen Halle wurde meisterhaft überspielt. Narrestückle, Tänze der Tanzgruppen der SG Deißlingen, "König Herrmann", Narrenräte und Fasnethits der Hagebänd bereicherten das Programm.

Die "Narrekind" durften natürlich nicht fehlen. Diese wurden mit dem "Flugzeug" eingeflogen. Dabei berichtete die quirlige Truppe von Gerda Liebermann und Steffi Buhl, was so alles in der Welt und im Ort im vergangenen Jahr los war. So zum Beispiel: "Beim neibe Wochemarkt in Lauffe, ka mr vill Sache kaufe. Eier und Nudle, Wurst und Käs vum Brett. Worum hond se dia Idee it scho belder ghett? Und kaufsch au mol a halbe Sau, kasch die sogar hoam fahre lau." Auch der Fipronil-Skandal blieb nicht verschont. Da hieß es: "Apropos Ei, mir fällt no äbs i, 2017 isch doch an Fiprinol-Skandal gsi. Beim butze vu d Schtäll ischs bassiert, do hond sich dia Eile infiziert. Wa mit deane ganze Eier bassiert isch, i woaßes it genau, ähm, duat hit Obed eigentlich Spiegelei ufd Speiskart druff schtau?"