Deißlingen Ortsmitte-Preise im Rahmen

Deißlingen (wis). Die Bebauung der Deißlinger Ortsmitte, bei der im ersten Abschnitt, wie berichtet, durch ein Gebäude mit 17 Wohnungen für barrierefreies Wohnen und einem weiteren Bauwerk mit Platz für Geschäfts- und Praxisräume und zehn weitere Wohnungen besondere Akzente gesetzt werden, sorgt für viel Gesprächsstoff. Auch im Deißlinger Gemeinderat kam das Thema am Dienstag nochmals zur Sprache, nachdem am Tag zuvor bei einem Infoaband in der Turn- und Festhalle die Bebauungskonzeption und die Konditionen für den Erwerb von Wohnungen vor zahlreichen Interessierten vorgestellt worden waren. Auf die Bemerkung von CDU-Gemeinderat Dietmar Kargoll, die Preisgestaltung zeige sich doch nicht ganz so günstig, ließ Bürgermeister Ralf Ulbrich wissen, dass man mit 3100 Euro keineswegs weit weg sei, von den ursprünglichen Zielvorgabe von 3000 Euro je Quadratmeter. In städtischen Bereichen seien heute Größenordnungen von etwa 4000 Euro angesagt. Laut der Bau-Manager biete die im Moment im Raum stehende Preiskalkulation auch noch eine Flexibilisierungskomponente nach unten, in dem teilweise weniger hochwertige Materialien zum Einbau kommen.