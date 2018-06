Deißlingen Ortschaftsrat: WC-Anlage in Zehntscheuer

Max Hugger vom Deißlinger Bauamt machte in der jüngsten Sitzung den Vorschlag, eine WC-Anlage auf der befestigten Fläche, 30 Meter vor der Zehntscheuer zu etablieren, wo sich bei Veranstaltungen in der Zehntscheuer ein WC-Wagen befindet. Das WC-Häuschen solle 7,50 auf 3,50 Meter groß sein, und in Holzständerbauweise mit gedämmten Wänden und einem Satteldach mit einer Dachneigung von 30 Grad ausgeführt werden. Auf Nachfrage von Ortschaftsrätin Angelika Haupt nannte er Kosten von rund 76 000 Euro. Die Kosten für eine WC-Anlage in der Zehntscheuer werden auf 68 000 Euro taxiert.

Die Argumente der Bauverwaltung, mit dem Alternativstandort sei man näher am Geschehen im Ort wie bei Wochenmarkt oder Dorffest, zudem sei auch der große sonstige Aufwand in der Zehntscheuer zu sehen, nicht zuletzt in Verbindung mit den Richtlinien des Denkmalschutzes, fruchteten im Ortsgremium wenig. Trotz des Appells kann allein Manuel Merkle dem Alternativstandort Positives abgewinnen. Ansonsten wurde zur gewünschten Marschroute deutlich kommentiert: Er wolle auch keine WC-Anlage vor seiner Haustür und dies auch den Anwohnern nicht zumuten, so Siegfried Vosseler. Für die weitere Entwicklung der Zehntscheuer, ist eine eigene WC-Anlage wichtig, betont Astrid Sorg.

Mit einer Gegenstimme wurde nochmals der Auftrag an die Gemeindeverwaltung betont: In die Zehntscheuer gehört eine WC-Anlage.