Deißlingen Optisches Plus für Helene und Lauffen

Deißlingen-Lauffen (uf). Die Pointen trafen das Herz des Publikums, Rolf Miller hatte die Lacher auf seiner Seite. Mit "Obacht Miller" war es eine Vorpremiere seines neuen Programms. Mit Mundart aus dem Odenwald zog er die Zuschauer in seinen Bann.

Bekannt durch seine Halbsätze und seine Abbrüche mitten im Satz, wusste das Publikum immer, was er meinte. Themen griff er auf wie die Musikszene mit Helene Fischer und Co.: Rein optisch sei die Musik in Ordnung.

Rolf Miller ging auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ein. Nach seiner Meinung war das kein Fußball, sondern Paralympics für Gesunde.