Eine super Stimmung herrschte in der kleinen Halle beim Oktoberfest der Narrenzunft Lauffen. Die Halle war oktoberfestmäßig geschmückt, die Besucher kamen größtenteils stilecht in Dirndl und Lederhose, so dass man sich fühlte wie in einem großen Festzelt auf der Theresienwiese beim Oktoberfest in München. Die Stimmungsband "The Mantics" heizte mächtig ein und das Publikum klatschte kräftig mit. Die Helfer der Narrenzunft hatten alle Hände voll zu tun. Foto: U. Fussnegger