Deißlingen Nur noch die Radler kommen durch

Wie sich gestern Vormittag vor Ort zeigte, waren wohl einige Autofahrer noch nicht über die Sperrung informiert, oder ignorierten zumindest die Beschilderung in der Bühlinger Ortsmitte, in der Hoffnung doch noch durch die Baustelle zu kommen. Denn vor der Warnbake wurde eifrig gewendet.

Auch beim Busverkehr gab’s Verwirrung, wie Kaupp berichtet. Wegen der Sperrung bedient der Rottweiler Stadtbus die Haltestellen "Hochhalden" und "Krone" in Lauffen nicht. Die Haltestellen Oberdorf Bühlingen und bei der Firma Bechthold (XBK) sollen aber angefahren werden, wenn auch mit Zeitverzögerungen. Die SBG hingegen bedient die Bühlinger Haltestellen und die Haltestelle Rottenmünster überhaupt nicht und hält in Lauffen nur an der Haltestelle Brücke. Das hat gestern Morgen jedoch noch nicht einwandfrei geklappt, zumindest gingen im Deißlinger Rathaus einige Hinweise ein.

Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten betont die Firma Stadtbus, dass die Haltestelle XBK in Bühlingen statt der in Hochhalden und die Haltestelle "Brücke" statt der "Krone" in Laufen während der Baustellenphase in jedem Fall angefahren werden.

Wer zwischen Rottweil und Lauffen pendelt, sollte vielleicht lieber aufs Rad umsteigen, denn für sie sind die Einschränkungen weniger gravierend. Radler dürfen nämlich laut Beschilderung die Baustelle passieren – müssen dann aber absteigen und schieben.