Deißlingen/Niedereschach Polizei sucht nach Mitsubishi-Fahrer

Der Unbekannte fuhr gegen 15 Uhr in Richtung Niedereschach und hielt sich dabei nicht an das Rechtsfahrgebot. Mehrere entgegenkommende Autos, die auf dem Weg in Richtung Deißlingen waren, konnten dem auf der Fahrbahnmitte fahrenden Mitsubishi noch ausweichen.

Ein 32-jähriger Fahrer eines Audi versuchte ebenfalls nach rechts auszuweichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass es zu einem Streifvorgang mit dem entgegenkommenden Mitsubishi kam. Ohne anzuhalten und sich um den angerichteten Schaden an dem Audi in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Mitsubishi-Fahrer weiter in Richtung Heiligenhöfe beziehungsweise Niedereschach.

Die Polizei Rottweil ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Mitsubishi-Fahrer. Insbesondere die Autofahrer, die auf dem Weg in Richtung Deißlingen dem entgegenkommenden Mitsubishi noch unbeschadet ausweichen konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-0 in Verbindung zu setzen.