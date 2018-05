Deißlingen Neckarperspektiven im Rennen um Film-Preis

Nachdem 2017 anlässlich des landesweiten Aktionstages "Unser Neckar" gemeinsam ein neues Feuchtbiotop im Deißlinger Neckartäle geschaffen wurde, widmeten sich die fleißigen Naturschützer dieses Mal etlichen Feinarbeiten. Ein Bereich mit wärmenden Steinen (zum Beispiel für Eidechsen) wurde angelegt, anschließend wurde die Ablaufschwelle erhöht, damit das Regenwasser länger zurückgehalten wird, was auch gut für Amphibien ist.

Auf Initiative des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft wird aus den eingesendeten Filmen (maximal drei Minuten) eine Fachjury in zwei Altersklassen (bis 17 Jahre und ab 18 Jahre) und einer Gruppenkategorie jeweils die drei besten Filme mit dem "Neckar-Entdecker-Preis" auszeichnen. Umweltminister Franz Untersteller wird die Preise im Rahmen des NaturVision Filmfestivals in Ludwigsburg am 22. Juli verleihen. Gleichzeitig soll dort die Premiere der Filme vor einem größeren Publikum gefeiert werden.

Nach der Kontaktaufnahme mit der Gemeinschaftsschule waren schnell 35 Schüler der 5. und 6. Klasse für das Projekt begeistert. Nun musste eine Geschichte entwickelt werden. Auch 18 Brückenbauer halfen tatkräftig mit und zeigten, dass es prima funktionieren kann, wenn Jung und Alt oder kräftig und erfahren gemeinsam ein Ziel verfolgen. Zum guten Schluss des von Utz Esser ins Bild gesetzten Filmabenteuers lud der Gemeindeforst, der auch die "technische Leitung" innehatte, zum verdienten Vesper, bevor die Teilnehmer bei schönstem Wetter wohlgelaunt und rechtschaffen müde den Heimweg antraten. Zur Erläuterung der Neckaraktivitäten ist auch geplant, eine Tafel aufzustellen, die durch eine Spende aus dem Wahlmodul "Make Deißlingen a better world" der 5./6. Klasse mitfinanziert wird.