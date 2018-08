Deißlingen Neckar erhält nur die Note zwei

19 Kinder hatten sich angemeldet, um sich mit Claudio Schill, Referent für Gewässer beim Landesfischereiverband, als junge Forscher zu beweisen. Sie entdeckten zum Beispiel Bachflohkrebse, Eintags- und Köcherfliegen. Diese Tierchen zeigen an, dass die Wasserqualität am oberen Neckar recht gut ist. Allerdings: "Es könnte besser sein", meinte Schill.

Die Gründe sind, dass der junge Neckar stark begradigt ist und wenig Platz hat, sich durch Wald und Wiesen zu mäandern. Das bedeutet: "Wasser fließt in der Natur nicht geradeaus, es fließt in ›Mäandern‹." Egal, ob es ein großer Strom, ein Bach oder ein zufälliges Rinnsal nach dem Regen ist, immer fließt das Wasser in den typischen Bögen, Schleifen und Schlingen. Je geringer das Gefälle und damit die Fließgeschwindigkeit sind, umso ausgeprägter sei die Tendenz eines Gewässers zum Mäandrieren. Daneben spielt die Bodenbeschaffenheit eine Rolle. Vom Fachmann gab es daher für die Wasserqualität nur die Note zwei.

Zu warm: Fische haben keinen Hunger