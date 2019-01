Deißlingen Natur genießen auf Schusters Rappen

Eine Wanderung für Senioren leitet Joachim Weisser am 10. April, und am 22. April geht es mit Familie Röhrle bei der Ostermontagswanderung auf Eiersuche. Ralf Leipold leitet am 27. April einen Arbeitseinsatz im Neckartäle. Ins Elsass führt die Exkursion am 28. April von Wolfgang Link, wenn es auf die "Spuren von Lehrer Vetter Hartmannsweiler Kopf" geht.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Draisinenfahrt in Ramsen/Schweiz am 12. Mai, die von Familie Tedesco organisiert wird. Auf den Schlichemwanderweg bei Schömberg geht es mit Familie Hugger am 19. Mai. Mit den Trachtenträgern nimmt die Ortsgruppe an der Fronleichnamsprozession am 20. Juni teil. Nach der Bootstour samt Camping (13. und 14. Juli) steht am 20. Juli ein Arbeitseinsatz im Eschachtal an. Tags darauf leitet Georg Röhrle eine Distanzwanderung.

Wenn sich im September die Natur langsam ihr herbstliches Kleid anlegt, steht am 8. und 9. September unter der Führung von Ingo Armbruster und Gerd Bucher eine interessante Bernwanderung an. Gemächlicher geht es am 15. September bei der Familienwanderung der Ulbrichs durch das Donautal. Der zweite Teil der Schlichemwanderung steht am 29. September an. Ein besonderer Spaß dürfte das "Drachensteigen auf dem Boller" am 20. Oktober werden, dem sich die Schlachtplattenwanderung mit Inge Heß-Niedermaier am 26. Oktober anschließt.

Bevor das Wanderjahr beendet wird, geht es am 9./10. November in den Pfälzer Wald zum Familienwanderwochenende. Während Joachim Weisser am 13. Dezember nochmals zu einer Seniorenwanderung einlädt, wird am 15. Dezember "Advent im Täle" gefeiert. Am 1. Mai ist die Hütte im Neckartäle bewirtet, ebenso in den Sommerferien vom 28. Juli bis 18. August jeweils sonntags und mittwochs ab 13 Uhr.

Die Jahreshauptversammlung des Albvereins Deißlingen findet am Freitag, 8. Februar, ab 18 Uhr im Hotel Hirt statt. Im Anschluss ist ab 20 Uhr der "Festakt 60 Jahre Schwäbischer Albverein Deißlingen".