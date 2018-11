Deißlingen Narrenstückle bleiben nicht aus

Kassier Michael Schmitt zog in seinem Bericht ein positives Fazit. Die Kasse sei gut gefüllt. Matthias Thiel und Peter Hauser, die beiden Revisoren, hatten sie geprüft. Hauser bestätigte dem Kassier eine einwandfreie Kassenführung.

Materialverwalter Klaus Bantle gab einen letzten kurzen Bericht zum Bestand. Nach 25 Jahren scheidet er aus dem Narrenrat aus.

Beitragskassier Joachim Wein rechnete die Mitgliederzahl in Hirnmasse um. Nach seiner Statistik liege die durchschnittliche Hirnmasse einer Frau bei 1400 Gramm und die eines Mannes bei 1500 Gramm. Zusammengezählt, so Wein, ergebe das eine gesamte Hirnmasse von fast 1,9 Tonnen. Im Klartext bedeutete das bei elf Verstorbenen, 15 Austritten und 33 neuen Mitgliedern eine Gesamtzahl von 1289 Mitgliedern.

Bei den anstehenden Wahlen der Narrenzunft Deißlingen wurde Simon Glück in der Hauptversammlung für den scheidenden Materialverwalter Klaus Bantle gewählt. Auch Johannes Unterweger schied aus beruflichen Gründen aus dem Narrenrat aus. Neu ins Amt eines Narrenrates wurden Steffen Kapala (wie Simon Glück aus den Reihen der Jüngeren) und Fausto Aloia (er war schon von 2008 bis 2012 im Narrenrat) gewählt.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Zunftmeister Rainer Schmeh, sein Stellvertreter Klaus Kapala, Schriftführer Herbert Hengstler, Beitragskassier Joachim Wein und Kassier Michael Schmitt. Als Narrenräte fungieren weiterhin Andrea Kunz, Claudia Scholz, Sybille Schmeh, Ralf Kramer, Ronald Merkle und Mark Birke.

Bantle wird Ehrennarrenrat

Seit 1993 war Klaus Bantle im Narrenrat der Deißlinger Zunft, davon 18 Jahre als Materialverwalter im Vorstand. Für diese lange Zeit wurde er von der Narrenzunft zum Ehrennarrenrat ernannt. Zum Abschied erhielt er noch ein Geschenk in Form einer Bild-Collage. Dann wurde Bantle vom Narrenfreundschaftring Schwarzwald-Baar-Heuberg ausgezeichnet. Vize-Präsident Jürgen Köhler und Hubert Lissy überreichten die Ringplakette in Gold an den Jubilar. Diese Ehrung, so Köhler, sei sehr selten. Von den Mitgliedern erntete Klaus Bantle langanhaltenden, frenetischen Beifall.

Wolfgang Riedlinger (seit 30 Jahren macht er die Masken-Reparaturen) und Manuela Roth (Schnittstelle zum Deißlinger Anzeiger) wurden im Anschluss für ihre Helfertätigkeit in der Zunft, stellvertretend für die vielen Helfer, mit einem Geschenk bedacht.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden für 25 Jahre Treue Uli Bächle, Katharina Beck, Roland Egger, Manuela Ernst, Elke Fischer, Reinhard Graf, Manuela Grießhaber, Tobias Hengstler, Denis Hermann, Kevin Hermann, Lars Hermann, Bianca Huber, Margarete Janssen, Silke Maluck, Nathalie Mauerlechner, Stefan Reiser, Carola Röhrle, Nadine Roth, Andreas Schobel, Christiane Schumpp, Anette Staiger, Simone Tedesco, Sarah Walter, Sascha-Peter Weiner und Andrin Zepf geehrt.

Ein halbes Jahrhundert sind Wolfgang Bertsch, Hans Bippus, Heide Feldhaus, Klara Hauser, Theo Hugger, Gerd Müller, Manfred Roser und Günther Scholz treue Mitglieder der Zunft.

Insgesamt 60 Jahre und mehr in der Narrenzunft sind Ernst Bögelspacher, Walter Emminger, Karl-Heinz Hüttenrauch, Oskar Merkle, Rolf Müller, Renate Oswald, Max Ruckgaber, Hermann Schneider, Libert Schneider, Herbert Staiger, Lisa Winz und Horst Zerbian.