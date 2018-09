Deißlingen Nach Sabotage auf dem Testgelände

Auch baute, da das Wasser bei einem solchen Unglück nicht ausreichend war, die Besatzung des dritten Fahrzeugs umgehend von einer separaten Hydrantenleitung eine Wasserleitung auf und bekämpfte umgehend das Feuer.

Mit mehreren C-Rohren wurde das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert. Allerdings konnten die Türme, trotz des beherzten und schnellen Eingreifens der Jugendfeuerwehr, nicht gerettet werden.

Jugendleiter Randolph Walz und das Betreuerteam mit Stefan Zisterer und Martin Feichter, Sebastian Walz, Matthias Pilz, Stefan Reindl, Anna Hengstler und Patrick Munding waren sichtlich stolz auf ihre Zöglinge.

Es war eine gelungene Übung zum 25. Geburtstag, war sich in der Manöverkritik widerspiegelte. Bürgermeister Ralf Ulbrich lobte die junge Truppe ebenfalls sehr. Natürlich gab es für die Truppe noch ein Essen im Feuerwehrhaus.

Ab zehn Jahren können Mädchen und Jungs in die Jugendfeuerwehr eintreten. Die Übungsdienste finden im zweiwöchigen Rhythmus jeweils am Mittwoch, 18.30 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus in Deißlingen statt. Derzeit besteht die Jugendwehr aus sechs Mädchen und 22 Jungs.