Deißlingen Nach langer Planung: Jetzt wird gebaggert

Deißlingen (shr). Mit dem Spatenstich wurde am Mittwoch der langersehnte Startschuss für die baulichen Aktivitäten gegeben. Im ersten Abschnitt sollen in einer etwa zweijährigen Bauphase ein Wohn- und Geschäftshaus samt Marktplatz und ein Gebäude für Betreutes Wohnen mit 17 Wohneinheiten entstehen.

Bürgermeister Ralf Ulbrich bemüht nicht gerne Superlativen, dennoch konnte er sich beim Bauauftakt im Ortszentrum das Wort von der "Jahrhundertchance“ nicht verkneifen. Deißlingen sei auf dem Weg, erstmals in seiner Geschichte eine lebendige Ortsmitte für die Bedürfnisse vieler Menschen zu entwickeln. Dieses Unterfangen mit attraktivem Wohnen und Einrichtungen für die Grundversorgung finde auch weit über die Gemeindegrenze hinaus viel Beachtung. Ein wichtiger Baustein dabei das Konzept des Betreuten Wohnens, das nun erstmals auch in Deißlingen realisiert werde.

Verantwortlich hierfür zeichnet die FWD Hausbau GmbH aus Dossenheim, deren Geschäftsführer Marc Zenz die Bedeutung des Projekts auch für sein Unternehmen hervorhob: "Die FWD Hausbau GmbH" ist in der Region in zahlreichen Gemeinden tätig. Mit dem Engagement in Deißlingen können wir ein weiteres Objekt mit einem hohen Qualitätsstandard realisieren." Die Rahmenbedingungen seien optimal, wenngleich die Planung nicht gerade einfach gewesen sei.