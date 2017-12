Deißlingen Nach Jugendpolitiktag viel Zündstoff wegen Randale

Deißlingen. Mitreden, mitgestalten, mitentscheiden: Die Deißlinger Jugend will eng dabei sein, wenn es um die Gestaltung in den beiden Dörfern am oberen Neckar geht. Zum Ansinnen, hierzu auch institutionell deutliche Zeichen für eine konstruktive Jugendoffensive zu setzen, platzt plötzlich die Nachricht von der Schließung des Jugendclubs herein. So war am Dienstag im Gemeinderat die Vorstellung der Ergebnisse von der viel beachteten Jugendkonferenz im Oktober mit 70 Jugendlichen auch geprägt von vielen Stellungnahmen zu einem chaotischen Clubgeschehen, bei dem offenbar zerstörerische Kräfte die Oberhand behielten. So sei ein negativer Sog entstanden, von dem zusehends auch Störenfriede, die außerhalb von Deißlingen und Lauffen wohnen, auf den Plan gerufen worden seien. Wüste Szenen mit von Alkohol und Drogen beeinflussten Gestalten seien keine Seltenheit gewesen.