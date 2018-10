Einen Masierkurs unter der Regie der Brückenbauer Deißlingen fand in der Zehntscheuer in Lauffen statt. Masieren bedeutet das Auftragen von Holzmaserungen und anderen Strukturen auf Flächen. Unter der fachkundigen Anleitung des Malers und Künstlers Emil Röhrig lernten alle Teilnehmer die Grundlagen des Masierens. Die Beteiligten staunten nicht schlecht, was man mit einem Gemisch aus Bier und Farbpigmenten gestalten kann. Foto: U. Fussnegger