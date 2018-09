Deißlingen Muskelkraft lässt Lampen leuchten

Deißlingen (shr). Die Bürgerenergiegenossenschaft Deißlingen (BED) hatte am Samstag zum Energiewendetag eingeladen. Dabei war das Interesse groß an den Aktionen in der Gupfen und bei den verschiedenen teilnehmenden Handwerkern im Ort. Auch Führungen wurden organisiert. Dabei konnte man sich modernste Speicher- oder Heiztechnik anschauen, oder auch transparente Solarmodule, die in einem eben renovierten Gebäude in der Ortsmitte als Vordach eingebaut wurden.

Umweltfreundliche Tour

Die Besucher gelangten dabei klimafreundlich mit einem E-Auto-Shuttleservice der Gemeinde Deißlingen zu den Handwerksbetrieben. Auch der Bürgermeister Ralf Ulbrich war mit von der Partie. Er führte die zahlreichen Besucher durch die gemeindeeigene Heizzentrale, wo ein Blockheizkraftwerk mit Holzpellets und Gas Fernwärme erzeugt. In der Gupfen selbst konnte man bei Rolf Halter, dem Energieberater des Landkreises, mit einem Hometrainer Lampen zum Leuchten und Wasser zum Kochen bringen. Dies beeindruckte vor allem die jüngeren Gäste schwer. Es wurden auch kleine Roboter gebastelt, die sich durch ein eingebautes Solarmodul mit Sonnenstrom bewegten.