Deißlingen Musikalisches Feuerwerk von Oregon bis nach Maracaibo

Wie bereits berichtet, hatte Dirigent Robin Nikol seinen Musikern ein Probenwochenende verordnet. Gleich mehrere Musiklehrer und Dirigenten waren nach Deißlingen gekommen, um die Registerproben durchzuführen.

Für das Weihnachtskonzert hat sich Robin Nikol wunderschöne Titel ausgedacht. So zum Beispiel "Oregon" von Jacob de Haan oder "The Legend of Maracaibo" von José Alberto Pino. Bei der Jugendkapelle gibt’s einen Feuertanz (Fire Dance) und ein Feuerwerk (Firework).

In der Festhalle in Deißlingen werden die 60 Musiker also ein musikalisches Feuerwerk abbrennen. Zu Gast ist die Musikkapelle Lyra Herrenzimmern.