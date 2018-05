Deißlingen Mit Neckarperspektiven im Rennen um Kurzfilm-Preis

Nachdem 2017 anlässlich des landesweiten Aktionstages "Unser Neckar" gemeinsam ein neues Feuchtbiotop im Deißlinger Neckartäle geschaffen wurde, widmeten sich die fleißigen Naturschützer dieses Mal etlichen Feinarbeiten. Ein Bereich mit wärmenden Steinen (zum Beispiel für Eidechsen) wurde angelegt, anschließend wurde die Ablaufschwelle erhöht, damit das Regenwasser länger zurückgehalten wird, was auch gut für Amphibien ist.

Rund 20 Tonnen Gesteins-Schroppen standen zur Verfügung. Da die Zeit im Frühjahr drängte, Bagger kaum nicht Verfügung standen und das Wetter unberechenbar schien, war Handarbeit gefragt.

Auf Initiative des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft wird aus den eingesendeten Filmen (maximal drei Minuten) eine Fachjury in zwei Altersklassen (bis 17 Jahre und ab 18 Jahre) und einer Gruppenkategorie jeweils die drei besten Filme mit dem "Neckar-Entdecker-Preis" auszeichnen. Umweltminister Franz Untersteller wird die Preise im Rahmen des NaturVision Filmfestivals in Ludwigsburg am 22. Juli verleihen. Gleichzeitig soll dort die Premiere der Filme vor einem größeren Publikum gefeiert werden.