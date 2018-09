Deißlingen Mit Miller locker vom Hocker

"Hinter der Pause lauert die Pointe" – so die Jury des Deutschen Kleinkunstpreises zur unnachahmlichen Art, mit der Miller das Publikum in seinen Bann zieht.

Mit "Obacht Miller" macht einer beim Musikverein Lauffen halt, der in Sachen Kleinkunst schon zahlreiche Preise eingeheimst hat. Beginn am 13. Oktober ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Für Speis und Trank ist vor der Veranstaltung und in der Pause durch die Musiker des Musikvereins gesorgt. Karten gibt es bei der Volksbank in Deißlingen und der Filiale in Lauffen sowie unter www.shop.musikverein-lauffen.de oder an der Abendkasse für 22 Euro.