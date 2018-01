Deißlingen Mit einem Wecker geht es besser

Es geschah ein kleines Wunder am Samstagabend. Alle Gruppen kamen pünktlich und sauber ins "Hirt". Wahrscheinlich lag es an der Jubiläumszahl 50, die die Abstauber dazu bewegte, zumindest einmal pünktlich zu sein. Selbst Routinier Hubert Lissy kam nicht zu spät. Wahrscheinlich lag es am "güldenen Wecker" um seinen Hals.

Zunftmeister Rainer Schmeh erwähnte bei seiner Begrüßung, dass Lissy bereits von Anfang an beim Abstauben dabei ist. Nur einmal in den 50 Jahren ging es krankheitsbedingt nicht.

Ein kleiner Rückblick in vergangene Abstauber.Zeiten: Im Jahr 1978 stellte man beim Narrenrat den Antrag, dass auch eine Frau bei der Reinigung der Kleidle dabei sein dürfe. Doch, so Rainer Schmeh: "Der Antrag ging beim damaligen Narrenrat sang und klanglos unter." Erst 1989 schaffte es Andrea Kunz (ehemals Hengstler) als erste Frau in die Abstaubergilde aufgenommen zu werden.