Deißlingen Mit Begeisterung dabei: 14 Kinder absolvieren Flugstunde

Geflogen wurde immer etwa fünf bis sechs Minuten, so dass jeder der 14 Schüler an die Reihe kam. Nachdem alle einmal das Gefühl der "grenzenlosen Freiheit" für sich entdeckt hatten, gab es eine Stärkung. Natürlich gab es noch eine zweite Runde in der Luft. Dabei war den Teilnehmern die Freude an der Technik und am Fliegen buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Ein toller Nachmittag ging zu Ende, jedoch nicht ohne eine Überraschung, es wurde nämlich noch gegrillt.