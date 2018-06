Deißlingen Miller elektrisiert

Die von Miller erschaffene Kunstfigur gibt ihre höchst subjektive Sicht der Dinge in odenwäldischer Mundart zum Besten. Gesellschaftlich relevante Themen werden dabei häufig auf dem Niveau selbstgefälliger Stammtischreden abgehandelt. Miller tritt auch immer wieder im Fernsehen auf; so war er unter anderem häufiger in Ottis Schlachthof im Bayerischen Rundfunk zu Gast.

Die Veranstaltung findet am 13. Oktober in der Turn- und Festhalle in Lauffen statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Für Speis und Trank ist vor der Veranstaltung und in der Pause durch den Musikverein gesorgt. Karten für den Abend gibt es bei der Volksband Deißlingen, in der Filiale in Lauffen und unter www.musikverein-lauffen.de/shop sowie an der Abendkasse für 22 Euro.