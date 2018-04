Deißlingen Mann überfallen: Suche ohne Ergebnis

Der Raubüberfall, der sich gegen 8.40 Uhr ereignete, sorgte für einen größeren Polizeieinsatz, bei dem neben einer Ringfahndung auch ein Polizeihubschrauber auf die Spur des Täters führen sollte. Hinweise auf den Gesuchten lagen bis Donnerstagabend aber nicht vor.

Täter flüchtet mit dem Fahrzeug des Opfers

Der ältere Besitzer des allein in der Flur liegenden eingezäunten Refugiums sah sich beim Eintritt in das Grundstück plötzlich mit einem mit einer Spitzhacke auf ihn zu kommenden Angreifer konfrontiert. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung gelang es dem Eindringling, den Autoschlüssel aus der Hosentasche des Opfers zu reißen. Dann suchte dieser mit dem schwarzen Dacia, der kurz zuvor vom Gartenbesitzer an dem Areal geparkt worden war, das Weite.