Deißlingen Mädchen tanzen nach ganz eigenem Stil

Im Gegensatz zum klassischen Aerobic gibt es bei Zumba keinen durchgehenden Beat und die Bewegungen sind nicht standardisiert. Stattdessen erhält jedes Lied passend zu seiner Charakteristik und zum Tanzstil eine eigene Choreografie.

Für die sieben Mädels wandte Katrin Grunwald das sogenannte Zumba Tomic oder besser gesagt "Zumba für Kids" an. Diese Art von Zumba ist speziell für Mädchen und Jungs von sechs bis zwölf Jahren gedacht. Die Mädels hatten an diesem Nachmittag viel Spaß, waren mit Feuereifer dabei und tanzten, was das Zeug hielt.

n Die Sportgemeinde Deißlingen bietet den Kurs "Zumba für Kids" auch im neuen Schuljahr jeden Montag von 16 bis 17 Uhr wieder an.